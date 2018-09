Serie A femminile, Bertolini: "Campionato più competitivo che mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct della Nazionale Milena Bertolini ha parlato sul sito della Federcalcio dell'inizio del campionato di Serie A che prenderà il via domani pomeriggio con la sfida Fiorentina-Atalanta/Mozzanica: “Sarà un campionato competitivo, il più competitivo degli ultimi anni. Si stanno vedendo i frutti del lavoro della Federazione, visto che 8 squadre su 12 sono espressione di società di Serie A e Serie B maschile. Mi aspetto un torneo di buon livello, sono arrivate tante giocatrici straniere di qualità e il confronto con loro permetterà anche alle nostre giovani di crescere. Alla squadra che vince lo scudetto spetta per forza di cose il ruolo di favorita, ma Fiorentina, Milan e Sassuolo hanno fatto un ottimo mercato e si giocheranno il titolo con la Juventus. Subito dietro vedo Roma, Chievo ed Hellas Verona. Rispetto agli ultimi anni le grandi rischiano di perdere punti per strada. Champions? Mi auguro che entrambe passino il turno sia per il prestigio che ne ricavano le società andando avanti nella più importante competizione europea sia perché le gare di Champions danno tantissimo alle ragazze in termini di esperienza. Sono partite che permettono di fare il vero salto di qualità. - continua Bertolini parlando anche dell'acquisto dei diritti tv da parte di Sky - L’aspetto mediatico è importantissimo per la crescita del movimento e il fatto che la RAI e SKY diano spazio e visibilità al calcio femminile non può che far bene”.