Serie A femminile, decisi gli accoppiamenti dei play out

Fonte: http://www.sassuolocalcio.it/femminile/

© foto di Ufficio Stampa LND

In data Martedì 22 Maggio alle ore 12 è stato effettuato, presso la Sede del Dipartimento Calcio Femminile di Roma, il sorteggio per gli accoppiamenti delle sfide di Playout di Serie A che vedono coinvolte le due squadre perdenti le gare di promozione tra le quattro vincenti i rispettivi Gironi di Serie B e le squadre classificate al 9° e 10° posto in Serie A.

Gli spareggi determineranno le due squadre aventi diritto alla Serie A per la Stagione Sportiva 2018/2019 e le due squadre aventi diritto alla partecipazione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2018/2019.

Questi i risultati dei sorteggi: Accoppiamento spareggio 1 ROMA CF–SASSUOLO Accoppiamento spareggio 2 PINK SPORT TIME–PRO SAN BONIFACIO.

La data di disputa, l’orario e la sede di gioco verranno pubblicate successivamente dal DCF.