Serie A femminile, grande pubblico a Vinovo. C'è anche John Elkann

Fonte: dal nostro inviato Marco Spadavecchia

Pubblico delle grandi occasioni al campo "Ale e Ricky" di Vinovo per l'ultima giornata di Serie A femminile. In campo Juventus e Tavagnacco, rispettivamente prima e terza del campionato, per una gara che potrebbe essere decisiva per lo Scudetto. Le bianconere devono però vincere (o pareggiare) e sperare che il Brescia, impegnato a Verona, non faccia altrettanto. In caso di arrivo a pari punti ci sarà invece da disputare lo spareggio su campo neutro, ancora da individuare, in cui le due dominatrici del calcio femminile italiano in questa stagione si giocherebbero la vittoria del campionato in gara secca. Presente anche il presidente Fca ed Exor John Elkann.