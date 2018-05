Serie A femminile, i risultati finali: in coda vince solo il Sassuolo

© foto di Ufficio Stampa LND

Vincono tutte le squadre di testa e il Sassuolo nella penultima giornata di Serie A femminile. Tutto facile per il Brescia che cala il poker contro un Empoli che saluta la massima serie scivolando a -4 dagli spareggi, mentre la Juventus con un gol per tempo sbanca il campo di un ChievoVerona senza più obiettivi. Il Tavagnacco, doppiette di Camporese e Brumana, batte la Pink Bari in casa e resiste all'assalto di una Fiorentina a cui la primavera fa bene visto il 5-0 con cui stende una Res Roma a un passo dalla salvezza, ma ancora in bilico dopo la vittoria del Sassuolo in casa contro il Verona. Il Mozzanica si sbarazza del Ravenna, condannandolo almeno agli spareggi, con un netto 3-1.

Questi risultati e marcatrici della 21^ giornata:

Brescia-Empoli 4-1 (1°, 58° Giacinti, 17° Sikora, 74° Sabatino; 63° Mastalli)

ChievoVerona-Juventus 0-2 (33° rig. Galli, 79° Caruso)

Fiorentina-Res Roma 5-0 (21° Linari, 29° Mauro, 58° Parisi, 76°, 90° Bonetti)

Ravenna-Mozzanica 1-3 (78° Tucceri Cimini ;52° Monterubbiano, 62° Alborghetti, 90° Piacezzi)

Sassuolo-Verona 2-1 (27° Tarenzi, 52° Costi; 38° Hannula)

Tavagnacco-Pink Bari 4-0 (38°, 51° Camporese, 57°, 82° Bumana)

Classifica: Juventus 57, Brescia 57, Tavagnacco 43, Fiorentina 40, Mozzanica 39, ChievoVerona 26, Verona 25, Res Roma 21, Sassuolo 19, Ravenna 15, Bari 13, Empoli 11