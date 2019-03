© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko di una settimana fa a Torino contro la Juventus, la Fiorentina Women’s riprende la sua corsa scudetto battendo 4-2 al Bozzi il Florentia nel derby di Firenze grazie alle reti di Guagni (doppietta), Vigilucci e Mauro. Per le ragazze di Carobbi, i gol sono stati messi a segno da Nocchi (anche per lei doppietta). Con questo risultato, le ragazze di mister Cincotta si riportano a -1 dalla Juventus capolista e a due giornate dal termine del campionato hanno ufficialmente aperto di nuovo la corsa scudetto. Il Milan, terzo, è tornato a -1 dalle viola. Da segnalare l'espulsione della numero 10 Bonetti per uno schiaffo rifilato a un'avversaria