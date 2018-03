Serie A femminile, la prossima stagione partirà il 18 agosto

© foto di Ufficio Stampa LND

L'Italia femminile di calcio è ancora in lotta per un posto nella fase finale della prossima Coppa del Mondo che si svolgerà in Francia nel mese di giugno del prossimo anno e per questo la Lega Nazionale Dilettanti e il Consiglio di Dipartimento Calcio Femminile hanno deciso di anticipare la prossima Serie A (che quest'anno è partita a fine settembre) al 18 agosto. In questo modo qualora l'Italia di Milena Bertolini dovesse staccare il pass per la Francia, e tornare a disputare un Mondiale dopo 20 anni, ci sarà tutto il tempo per prepararsi alla competizione “nella piena consapevolezza che un accesso al Mondiale determinerebbe per tutto il movimento femminile in particolare e per il calcio italiano in generale un’opportunità agonistica e mediatica di grande importanza ed interesse”.