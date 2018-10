Serie A femminile, prime vittorie per Chievo e Orobica

Nei recuperi di Serie A femminile giocati ieri sono arrivare le prime vittorie stagionali per il ChievoVerona Valpo e Orobica. Le venete hanno avuto la meglio sul Pink Bari in rimonta: sotto al 22° per la rete di Quazzico le gialloblù hanno pareggiato a inizio ripresa con Tarenzi e poi conquistati i tre punti allo scadere con Mascanzoni. Le lombarde invece grazie a una rete di Luana Merli hanno trovato i loro primi punti in massima serie. Questi risultati, marcatori e classifica dopo i due recuperi:

ChievoVerona Valpo-Pink Bari 2-1 (53° Tarenzi, 90° Mascanzoni; 22° Quazzico)

Orobica-Verona 1-0 (29° Merli)

Classifica: Milan 10, Sassuolo 10, Juventus* 9, Verona 7, Florentia 7, Fiorentina* 6, Atalanta/Mozzanica 3, Tavagnacco* 3, ChievoVerona Valpo 3, Orobica* 3, Roma* 0, Pink Bari* 0

* Una gara in meno