Serie A femminile, sarà spareggio retrocessione fra Ravenna e Bari

Attraverso i propri canali social la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato che anche per decretare la seconda squadra che retrocederà in Serie B direttamente, assieme all'Empoli, servirà uno spareggio visto che Ravenna e Pink Bari hanno chiuso la stagione a pari punti. Chi perderà lo sfida secca scenderà di categoria, mentre chi vincerà disputerà assieme al Sassuolo i play out.