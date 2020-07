Serie A, giudice sportivo: Di Biagio fermato un turno. Faggiano inibito fino al 12 luglio

Dopo l'espulsione, per doppia ammonizione, rimediata nella gara contro il Milan, il tecnico della SPAL, Luigi Di Biagio, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo e non sarà quindi in panchina nella sfida contro la Sampdoria a Marassi di domenica.

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, è stato invece inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 12 luglio 2020 "per essere, al termine della gara, entrato nello spogliatoio dell'Arbitro criticando con veemenza il Direttore di gara al quale rivolgeva espressioni irrispettose. Rinvia per le valutazioni e l’eventuale seguito di competenza alla Procura Federale in ordine al mancato rispetto delle prescrizioni anti-COVID19 come da protocolli e linee guida federali".