Serie A, giudice sportivo: una giornata a Donati per espressione blasfema: stop per altri quattro

Dopo le gare disputate nel weekend, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata cinque giocatori. Prova tv per Giulio Donati, fermato per un turno per aver pronunciato un'espressione blasfema al 16° del primo tempo. Stop per una giornata anche per Bani, Santander, Schouten e Joao Pedro.