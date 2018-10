Serie A, i numeri dopo 8 turni: Chiesa re dei dribbling, CR7 tira più di tutti

© foto di Federico Gaetano

Federico Chiesa re dei dribbling, Manuel Lazzari dei cross. È questo il bilancio delle prime otto giornate del campionato di Serie A, evidenziato dal Corriere dello Sport: l'attaccante della Fiorentina è riuscito a saltare l'avversario in 21 occasioni, mentre l'esterno della SPAL ha confezionato 64 cross (15 soltanto contro l'Inter). Cristiano Ronaldo vince per tiri in porta (61) e nello specchio (26), la Juventus domina quanto al possesso palla (61,96%). Brozovic è il giocatore che ha portato a termine più passaggi (585), Zapata il più falloso (22) e Srna il più bersagliato (28 falli subiti).