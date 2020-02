Serie A, il 'colpo' del Milan in casa dell'Inter manca da quasi 10 anni

Nerazzurri cercano 4/a vittoria di fila nel derby

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, FEB 7 - Non c'è solo il primato cittadino in palio domenica sera a San Siro che ospiterà il derby Inter-Milan. I nerazzurri, padroni di casa, non vogliono far scappare via la Juventus mentre i rossoneri provano a lanciare la sfida alle contendenti per la zona Champions. I favori della vigilia vedono la squadra di Antonio Conte favorita per via del +19 in classifica ma anche per la cabala che dice Inter da ormai tre derby. Alla luce di questi numeri anche la lavagna dei betting analyst di Snai dà fiducia a Lukaku e compagni visto che la loro vittoria è data a 1,95 mentre il successo dei ragazzi di Pioli pagherebbe quattro volte la posta. L'ultima gioia del Milan risale alla stagione 2015/16, ma per trovare successo rossonero in casa dei cugini si deve tornare indietro di quasi un decennio: il 14 novembre 2010, infatti, i rossoneri si imposero per 1-0 grazie a un gol di Zlatan Ibrahimovic. E il ritorno del gigante svedese con la maglia del Milan fa ben sperare i supporter rossoneri. La Lazio a Parma intanto cercherà di allungare la tradizione favorevole contro il Parma per riprendere l'inseguimento alla testa della classifica, dopo il mezzo passo falso contro il Verona. Secondo Snai, Immobile e compagni sono nettamente favoriti rispetto ai padroni di casa: il successo degli ospiti è dato a 1,75 mentre i tre punti per i padroni di casa pagherebbero quattro volte e mezzo la posta. Ancora più favorito il Napoli di Gattuso che riceve il Lecce: per gli azzurri il segno '1' vale 1,20, mentre il blitz dei giallorossi è dato addirittura a 13,00. I campioni d'Italia della Juventus sono nettamente favoriti, 1,70, sul campo del Verona, il cui successo pagherebbe sette volte la posta. (ANSA).