Serie A, il Giudice Sportivo: due giornate a Patric. Una per sei giocatori

Il Giudice Sportivo di Serie A in base alle risultanze arbitrali dell'ultima giornata di campionato ha inflitto due giornate di squalifica al difensore della Lazio Patric “per avere, al 47° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, protestato platealmente correndo verso il terreno di giuoco e rivolgendo al Direttore di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Stop per una giornata invece per Cristian Ansaldi (Torino), Gianluca Caprari (Sampdoria), Senad Lucic e Lucas Leiva (Lazio), Hakan Calhanoglu (Milan) e Marco Fossati (Hellas).