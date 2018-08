Serie A, il possesso record non basta all'Inter. Equilibrio dietro la Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quando il possesso palla non basta. I dati di WyScout raccontano che l'Inter ha avuto il 64,8% del possesso nella gara contro il Sassuolo ma il risultato finale è andato in modo diametralmente opposto. Seconda la Juventus (64%), al terzo posto la Roma però ben distanziata al 56,4%. Solo le prime due, infatti, hanno lasciato l'avversaria sotto il quaranta per cento mentre le altre sfide hanno visto più equilibrio.