Serie A: Juve-Inter, in palio una fetta di scudetto. Le quote sulle gare della 26^ giornata

Per la Lazio c'è il Bologna dell'ex Mihajlovic

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Juventus-Inter, il derby d'Italia nonché big match della giornata numero 26 di Serie A, mette di fronte la prima e la terza della classe che sono staccate di sei punti, con i nerazzurri che hanno una partita da recuperare e, domenica sera, si giocheranno una bella fetta nella corsa al tricolore. I betting analyst di SNAI vedono favoriti i ragazzi di Sarri quotati a 2,25 rispetto al 3,40 degli ospiti mentre si scende un minimo per il pareggio, 3,10. Nonostante la propensione offensiva delle due squadre, l'Under, 1,75, si fa leggermente preferire all'Over, 1,97. Gonzalo Higuain, già sette reti all'Inter, scalda il piede: la sua doppietta pagherebbe 13 volte la posta mentre con Lukaku si sale fino a 18. E se invece fossero portieri e difensori ad avere la meglio? I quotisti SNAI offrono lo 0-0 a 9,00. La Lazio, spettatrice interessata del match tra Juventus e Inter, aprirà la giornata contro il Bologna dell' ex Sinisa Mihajlovic. I biancocelesti, 8 vittorie e due pareggi nelle ultime dieci uscite, sono imbattuti con gli emiliani da sette anni: Immobile e compagni hanno dunque la strada in discesa come mostra anche l'1,50 con il quale sono accreditati per la vittoria. Difficile la fine del tabù-Lazio per i rossoblù visto che, per il successo all'Olimpico, si sale fino a 6,50. Gli occhi di tutti saranno su Ciro Immobile: l'attuale bomber della Serie A, secondo i quotisti SNAI, è il maggior candidato per essere sia il primo che l'ultimo marcatore della sfida. In entrambi i casi la sua rete è data a 3,85. Le squadre impegnate nella lotta per il quarto posto, Atalanta, Roma e Napoli e Milan sono attese da turni, sulla carta, agevoli. I bergamaschi, prima di volare a Valencia per il ritorno di Champions League, sono ospiti del Lecce di Liverani: il successo di Zapata e compagni è quotato a 1,37. La Roma di Fonseca affronta il Cagliari del grande ex Nainggolan alla Sardegna Arena: i rossoblù isolani sono in crisi, nessuna vittoria nelle ultime dieci gare in Serie A, tanto che il trionfo dei ragazzi di Maran è dato a 3,70 rispetti all'1,95 dei giallorossi. Decisamente in discesa le sfide interne del Napoli, 1,48, contro il Torino e del Milan, 1,67, contro il Genoa. (ANSA).