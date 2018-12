© foto di www.imagephotoagency.it

Con la netta vittoria sulla Fiorentina, la Juventus tocca quota 40 punti in classifica e si porta momentaneamente a +11 sul Napoli e +12 sull'Inter in campo domani. I viola invece restano fermi a 18 in compagnia di Atalanta e Torino. Questa la classifica aggiornata dopo i primi due anticipi di Serie A:

Juventus* 40, Napoli 29, Inter 28, Lazio 23, Milan 22, Parma 20, Roma 19, Sassuolo 19, Atalanta 18, Fiorentina* 18, Torino 18, Sampdoria 16, Cagliari 15, Genoa 15, SPAL* 14, Empoli* 13, Udinese 12, Bologna 11, Frosinone 7, ChievoVerona 1

Chievo: -3 di penalizzazione

* una gara in più