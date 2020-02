Serie A: la Juve cerca l'allungo, l'Inter il poker nel derby. Tutte le quote

La Lazio a Parma per superare il record di imbattibilità

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, FEB 7 - La Juventus per continuare la corsa scudetto e magari approfittare dello scoglio derby dell'Inter, sua immediata inseguitrice, il Verona per cullare il sogno europeo. Si presenta così lo scontro di domani sera al 'Bentegodi' tra l'Hellas e i bianconeri che hanno dalla loro il pronostico ma non tutti i numeri. Se è vero che nello stadio dei gialloblù la Vecchia Signora ha vinto 10 dei 31 precedenti, mentre per ben 11 volte i tre punti sono rimasti a Verona e 10 i pareggi. Nonostante questo, i quotisti di Planetwin365 staccano di parecchio le due squadre: la Juventus vincente vale 1,50 la posta, mentre la quota per la vittoria dei padroni di casa è 7,50. Domenica ovviamente i riflettori saranno puntati sul derby della Madonnina, con la squadra di Conte che parte favorita sulle lavagne dei quotisti e tra i tifosi: il 48% crede nel segno 1 (2,00), mentre solo il 23% punta sui rossoneri (4,12). I nerazzurri si presenteranno al Meazza non solo da secondi in classifica e a +19 dai rivali, ma anche con la possibilità di centrare il quarto successo consecutivo contro i cugini in campionato. Il protagonista più atteso della partita è il doppio ex Zlatan Ibrahimovic, che ha segnato sei reti in nove stracittadine disputate. Una sua realizzazione anche nel derby di domenica non è da escludere (2,70) ma potrebbe non bastare ai rossoneri visto che il risultato più probabile sulla lavagna di Planetwin365 è l'1-1 (6,52): in questo caso la Lazio potrebbe approfittarne e scavalcare i nerazzurri in classifica in caso di vittoria, sempre domenica, contro il Parma. Il 54% dei tifosi ci crede, i bookmakers pure, e quotano 1,75 la vittoria esterna dei biancocelesti: se riuscissero ad uscire indenni dalla trasferta del tardini supererebbero il record di Eriksson della stagione 1998-99, già uguagliato mercoledì sera. (ANSA).