Serie A, la Nike svela il nuovo pallone per la stagione 2021-2022: è bianco e azzurro

Nike Flight Serie A è il pallone ufficiale della Serie A TIM e sarà utilizzato nel corso della stagione 2021-2022 sui campi di Serie A TIM, Coppa Italia, Supercoppa italiana e delle competizioni Primavera TIM. Questa la nota ufficiale della Lega Serie A:

"Nike Flight, il pallone Nike che affronta gli aspetti imprevedibili dell'aerodinamica attraverso un design rivoluzionario, è il risultato di anni di ricerca del Nike Equipment Innovation Lab sul miglioramento della stabilità del volo del pallone. Nei test svolti dagli ingegneri del Lab, sono stati coinvolti centinaia di atleti professionisti che con le loro indicazioni, sono stati fondamentali per arrivare al risultato finale.

La tecnologia aerodinamica introdotta la scorsa stagione, Nike AerowSculpt, grazie ai solchi presenti sulla superficie del pallone, riduce le oscillazioni e garantisce una traiettoria più precisa del 30%. Il design presenta inoltre l’inchiostro 3D Nike ACC (All Conditions Control).

Introdotto nel 2014, ACC aiuta a garantire un grip ottimale in condizioni di asciutto e bagnato.

Nel pallone Nike Flight l’inchiostro è stato utilizzato anche per la creazione di micro-lembi disposti lungo il design di Nike AerowSculpt che ottimizzano ulteriormente la stabilità aerodinamica.

Il nuovo pallone Nike Flight Serie A si distingue per una grafica audace progettata intorno alla sfera e non inserita nei pannelli. La base della grafica di colore azzurro è ispirata ai colori del logo di uno dei campionati più emozionanti del mondo, la Serie A.

I riquadri migliorano la percezione visiva permettendo ai giocatori di leggere il ritmo e la rotazione della palla, riuscendo a reagire con rapidità e trovando maggiore sicurezza nei movimenti.

La combinazione di questi elementi crea un look visivamente stupefacente per il pallone Nike Flight Serie A, migliorando la tecnologia AerowSculpt per aumentarne la stabilità e dare al pallone una traiettoria più precisa.

L’ispirazione della grafica è presa dall’idea del “Air Mail” per rappresentare la velocità e la precisione della consegna".