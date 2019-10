Serie A, le quote di Inter-Juventus: gara sul filo dell'equilibrio

I nerazzurri guidano la classifica a +2 sulla squadra bianconera

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - E' la 200/a volta di Inter-Juventus, meglio conosciuto come 'derby d'Italia'. In un San Siro verso il sold-out, le prime due della classe si affronteranno domenica sera nel posticipo della 7/a di Serie A. Le contendenti arrivano alla supersfida con stati d'animo diversi: i nerazzurri dalla immeritata sconfitta sul campo del Barcellona, i bianconeri dalla convincente affermazione casalinga sul Bayer Leverkusen, che ha spianato loro la strada verso gli ottavi di Champions. Secondo gli analisti di Planetwin365, Inter-Juve viaggia su una situazione di equilibrio assoluto, che vede il segno '1' e il '2' condividere l'identica quota (2,81), mentre di pochissimo si stacca l'X, a 2,95. Anche i tifosi si schierano in maniera speculare: dagli insight risulta che il 34% di chi si è espresso lo ha fatto a favore della vittoria interista, identica percentuale di coloro che credono nel sorpasso Juve (tra le due formazioni, infatti, sono solo 2 punti di distacco). A spezzare l'equilibrio è il 32%, che prevede un pareggio.