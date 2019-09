Serie A, live dai campi - Juve, Mandzukic resta a casa. Napoli, ok Insigne

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo le prime due giornate, le squadre della Serie A guardano alla terza partita di campionato ormai alle porte. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Tutti a disposizione di mister Gasperini che ha diretto una seduta pomeridiana al Centro Bortolotti. Domani, sempre a Zingonia, è in programma la rifinitura a porte chiuse che precederà la partenza per il ritiro genovese.

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

BOLOGNA

A due giorni dal Brescia, i rossoblù continuano la preparazione a Casteldebole: nell’allenamento di questa mattina la squadra ha svolto un’attivazione atletica, una serie di esercitazioni tattiche e prove di piazzati. Seduta differenziata per Danilo.

Brescia-Bologna (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

BRESCIA

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: Balotelli (2)

CAGLIARI

I rossoblù continuano ad affinare la preparazione in vista della gara di Parma, dove domenica alle 15 allo stadio “Tardini” si giocherà la terza giornata del campionato di Serie A. La mattinata ad Asseminello ha visto l'analisi di schemi e movimenti nella seduta video, prima di scendere in campo. Qui si è svolta una fase di attivazione con riscaldamento tecnico e alcuni torelli, per poi passare alla parte tattica con sviluppi della fase difensiva ed esercitazioni finalizzate alla conclusione in porta. Lavoro personalizzato per Radja Nainggolan. Sabato mattina la rifinitura, a seguire il mister incontrerà i media nella sala stampa del Centro Sportivo di Assemini: appuntamento alle 12.30. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui nostri canali.

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati:

FIORENTINA

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

GENOA

In attesa delle rifinitura di sabato, la squadra - riporta il sito ufficiale del club - ha assimilato una seduta tattica dopo la messa in moto dei preparatori. Rispetto alla sessione precedente è rientrato Romero e il giovane Mukaj (Under 18) ha tenuto alta la bandiera del settore giovanile. Rientrato anche l'ltimo dei nazionali Kouamé.

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati:

INTER

Inter-Udinese (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

JUVENTUS

Sono 22 i giocatori della Juventus convocati da Maurizio Sarri per la terza gara di campionato, che vedrà la i bianconeri impegnati domani alle 15:00, all'Artemio Franchi, contro la Fiorentina. Resta fuori, oltre all'infortunato Chiellini, anche Mario Mandzkukic. Di seguito la lista completa:

Portieri: 1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 77 Buffon.

Difensori: 4 De Ligt, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 19 Bonucci, 24 Rugani, 28 Demiral.

Centrocampisti: 5 Pjanic, 6 Khedira, 8 Ramsey, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 23 Emre Can, 25 Rabiot, 30 Bentancur.

Attaccanti: 7 Ronaldo, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 21 Higuain, 33 Bernardeschi.

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:00. Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico alternato ad esercizi atletici, il gruppo si è dedicato ad una serie di cross e conclusioni in porta. I biancocelesti hanno concluso la seduta con un’ampia fase tattica in vista del match di domenica contro la SPAL. Domani è in programma l’allenamento di rifinitura.

SPAL-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

LECCE

Preparazione proseguita con una seduta d'allenamento che i giallorossi hanno svolto al mattino. Hanno continuato a seguirre un programma di lavoro personalizzato Lo Faso, Meccariello, Fiamozzi, Imbula e Dell'Orco. Per la gara di lunedì sera a Torino il tecnico Liverani potrà disporre di Farias che ha scontato il turno di squalifica. Domani in programma un allenamento, a porte chiuse, nel pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA.

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: - Diego Farias

MILAN

Penultimo allenamento a Milanello questa mattina, venerdì 13 settembre, prima della terza giornata di campionato che vedrà il Milan impegnato al Bentegodi domenica 15 settembre alle 20.45 contro il Verona. Rossoneri in campo alle 11.00 per la consueta attivazione muscolare, seguita da una serie di esercizi atletici tra coni e ostacoli bassi. Contemporaneamente i portieri hanno svolto un lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. Terminata la prima parte della sessione la squadra si è spostata sul campo ribassato per la fase tattica dell'allenamento, diretta da Mister Giampaolo. Prove sui calci piazzati prima di rientrare negli spogliatoi.

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

NAPOLI

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato riprenderà domani con Napoli-Sampdoria, terza giornata di Serie A (ore 18). Lozano è rientrato dagli impegni con la Nazionale ed ha fatto seduta completa. Hysaj ha lavorato a parte per un affaticamento muscolare. Tabella personalizzata per Tonelli. Di seguito la lista dei convocati di mister Ancelotti (out Milik e Hysaj, recupera Insigne):

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui.

Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski.

Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Younes.

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: -

PARMA

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

ROMA

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a 48 ore dalla sfida contro il Sassuolo. La squadra prima di scendere su Campo Testaccio si è soffermata in sala video per vedere le immagini del Sassuolo e delle partite contro la Lazio. Sul terreno di gioco si è iniziato con un intenso riscaldamento, dove Foseca era molto presente coi suoi calciatori in tutti gli esercizi, per poi svolgere un lungo lavoro tattico. Gestione fisica per Chris Smalling alle prese con un sovraccarico muscolare. Individuali per Zappacosta, Perotti e Under.

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Al termine dell’allenamento mattutino a Bogliasco, il tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco ha reso nota la lista dei 23 convocati per la partita di domani, sabato, al “San Paolo” contro il Napoli. Prima chiamata per i nuovi arrivati Emiliano Rigoni e Andrea Seculin. Oltre allo squalificato Ronaldo Vieira, restano a Genova gli indisponibili Jakub Jankto e Gonzalo Maroni. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Léris, Linetty, Thorsby.

Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez, Rigoni.

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: Vieira.

SASSUOLO

Il Sassuolo si è allenato questo pomeriggio al Mapei Football Center: per i neroverdi attivazione, possessi palla, sviluppo manovra ed esercitazioni tecnico tattiche. Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Alle ore 13 presso la sala stampa del Mapei Football Center è in programma la conferenza prepartita di mister Roberto De Zerbi.

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati:

SPAL

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica agli ordini di Walter Mazzarri sul campo principale. Terapie per Sasa Lukic causa fastidio al polpaccio destro avvertito con la nazionale serba: da valutare nei prossimi giorni la necessità di accertamenti strumentali. Il calendario di domani prevede una sessione pomeridiana allo stadio Olimpico “Grande Torino”.

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: -

UDINESE

Questi i convocati del tecnico Tudor in vista della sfida di domani tra Udinese e Inter in programma alle 20.45 a San Siro. Il tecnico croato ha lasciato fuori dalla lista per l'incontro con i nerazzurri l'ultimo acquisto offensivo arrivato in estate, ovvero Stefano Okaka. Ecco la lista completa:

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan

Difensori: De Maio, Samir, Stryger-Larsen, Becao, Nuytinck, Opoku, Sierralta

Centrocampisti: Serna, Barak, De Paul, Fofana, Jajalo, Kubala, Mandragora, Wallace

Attaccanti: Lasagna, Nestorovski, Pussetto, Teodorczyk