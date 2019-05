Serie A, live dai campi - Napoli, Insigne in gruppo. Roma senza Manolas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Continua la preparazione a Zingonia in vista della partita con la Juventus, in programma all'Allianz Stadium domenica alle 20.30 e valida per la penultima giornata della Serie A. Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana al Centro Bortolotti di Zingonia. Allenamento a parte per Toloi e Varnier. Domani, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia, è in programma la rifinitura a porte chiuse, dopo la quale la squadra partirà per Torino.

Juventus-Atalanta (domenica ore 20.30)

Squalificati: Palomino.

BOLOGNA

Proseguono a Casteldebole gli allenamenti verso Roma: questa mattina la squadra ha svolto un lavoro atletico, poi esercitazioni tattiche divisi in due gruppi e una partitella. Terapie per Federico Mattiello.

Lazio-Bologna (domenica ore 20.30)

Squalificati:

CAGLIARI

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Genoa in programma per domani. Questo l'elenco completo.

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno.

Difensori: Pellegrini, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Srna, Romagna.

Centrocampisti: Bradaric, Cigarini, Birsa, Oliva, Barella, Padoin, Ionita, Deiola, Castro.

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Pavoletti, Despodov.

Genoa-Cagliari (sabato ore 18)

Squalificati:

CHIEVOVERONA

Chievo-Sampdoria (domenica ore 12.30)

Squalificati: N.Rigoni.

EMPOLI

Empoli-Torino (domenica ore 15)

Squalificati: -

FIORENTINA

Parte atletica e fase tattica: la Fiorentina continua il suo avvicinamento alla sfida del Tardini contro il Parma in programma domenica alle ore 15.00. Inoltre, arrivano ulteriori aggiornamenti sulle condizioni fisiche di German Pezzella qui su FirenzeViola.it: neanche oggi sono arrivati segnali particolari dall'allenamento. Nessuna novità di rilievo rispetto gli scorsi giorni. Sulla sua disponibilità per la trasferta di Parma, e l'eventuale convocazione del capitano viola per la partita, deciderà l'allenatore Montella a seguito della rifinitura di domani. Oggi comunque l'argentino ha lavorato in gruppo, dotato della maschera protettiva come già negli scorsi giorni.

Parma-Fiorentina (domenica ore 15)

Squalificati:

FROSINONE

Seduta pomeridiana al Benito Stirpe per i giallazzurri che anche oggi hanno lavorato in vista della gara di domenica a San Siro contro il Milan. Agli ordini di mister Baroni la squadra ha svolto delle esercitazioni tattiche ed una partitella a campo ridotto. Paganini è tornato in gruppo al pari di Pinamonti, rientrato ieri dagli impegni con la nazionale U20. Chibsah ha lavorato a parte, terapie invece per Salamon e Gori. Domani alle 10:30 è in programma la seduta di rifinitura a Ferentino, nel primo pomeriggio invece i ragazzi partiranno per Milano.

Milan-Frosinone (domenica ore 18)

Squalificati:

GENOA

Genoa-Cagliari (sabato ore 18)

Squalificati: Romero.

INTER

Mattinata di lavoro per la squadra che a due giorni dalla sfida contro il Napoli, ha aperto la seduta odierna direttamente in campo dopo una sessione in sala video. Riscaldamento con esercizi di stretching e movimenti a corpo libero in apertura, quindi andature, torello, esercitazioni di possesso palla e lavoro tecnico-tattico in chiusura.

Napoli-Inter (domenica ore 20.30)

Squalificati:

JUVENTUS

La Juventus, in mattinata, si è allenata per proseguire la preparazione in vista della gara contro l'Atalanta. Allegri non avrà a disposizione Giorgio Chiellini, al suo posto giocherà uno fra Martin Caceres o Andrea Barzagli. Mentre ci sono alcuni dubbi in attacco dove l'unica certezza è Cristiano Ronaldo al suo fianco ci saranno due fra Federico Bernardeschi, Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Moise Kean e Juan Cuadrado.

Juventus-Atalanta (domenica ore 20.30)

Squalificati:

LAZIO

Lazio-Bologna (domenica ore 20.30)

Squalificati: Radu

MILAN

Squadra a Milanello anche questa mattina per continuare la marcia di avvicinamento verso l'ultima gara casalinga della stagione, domenica 19 maggio alle 18.00, che vedrà i rossoneri impegnati contro il Frosinone a San Siro. La giornata è iniziata alle 10.30 con una sessione di video-analisi, al termine il gruppo si è spostato in palestra dove ha svolto una seduta di scarico: lavoro a terra e alcuni esercizi di mobilità articolare oltre a una serie di esercitazioni con gli attrezzi.

Milan-Frosinone (domenica ore 18)

Squalificati: Paquetà (2)

NAPOLI

La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio. Successivamente torello e lavoro tecnico tattico a tutto campo. Chiusura con partitina con le sponde. Insigne si è allenato col gruppo. Differenziato per Ounas.

Napoli-Inter (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

PARMA

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldament seguiti da un’esercitazione tattica e una partita su porzione ridotta del campo. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Juraj Kucka ha svolto una parte del lavoro con i compagni. Allenamento personalizzato per Abdou Diakhate e Francisco Sierralta. Luca Rigoni è rimasto a riposo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, e nei prossimi giorni svolgerà ulteriori accertamenti.

Parma-Fiorentina (domenica ore 15)

Squalificati: Bruno Alves, L.Rigoni.

ROMA

La seduta di oggi ha avuto inizio in sala video attorno alle 11:00 per poi proseguire con il riscaldamento, un lavoro sulla rapidità e un lavoro tecnico/tattico. Lorenzo Pellegrini ha svolto lavoro individuale per la parte atletica, aggiungendosi al gruppo verso la fine della sessione. Kostas Manolas si è fermato ed ha dovuto abbandonare l'allenamento per una distorsione alla caviglia (vocegiallorossa.it). Di seguito i convocati:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Under, Kluivert, El Shaarawy

Sassuolo-Roma (sabato ore 20.30)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Riscaldamento tecnico, esercitazioni tattiche, sviluppo delle palle inattive. Questa la scaletta del penultimo allenamento svolto questa mattina dalla Sampdoria in vista della gara di domenica al “Bentegodi” con il ChievoVerona. Grégoire Defrel e Júnior Tavares sono rientrati in gruppo, mentre Joachim Andersen è stato sottoposto a un intenso lavoro aerobico personalizzato sul campo. Terapie, fisioterapie e una seduta specifica in piscina per Nicola Murru.

Chievo-Sampdoria (domenica ore 12.30)

Squalificati: Colley

SASSUOLO

Sassuolo-Roma (sabato ore 20.30)

Squalificati: Bourabia.

SPAL

Udinese-SPAL (sabato ore 15)

Squalificati: -

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino FC al Filadelfia. Il tecnico Mazzarri ha diretto una sessione tecnico-tattica sul campo principale in preparazione alla sfida di domenica contro l'Empoli. A riposo Cristian Ansaldi per un attacco influenzale. Il programma di domani prevede una sessione di rifinitura, cui seguirà il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita.

Empoli-Torino (domenica ore 15)

Squalificati: