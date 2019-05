Serie A, live dai campi - Napoli, Insigne ok: è rientrato in gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Juventus-Atalanta (domenica ore 20.30)

Squalificati: Palomino.

BOLOGNA

Proseguono a Casteldebole gli allenamenti verso Roma: questa mattina la squadra ha svolto un lavoro atletico, poi esercitazioni tattiche divisi in due gruppi e una partitella. Terapie per Federico Mattiello.

Lazio-Bologna (domenica ore 20.30)

Squalificati: Dijks

CAGLIARI

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Genoa in programma per domani. Questo l'elenco completo.

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno.

Difensori: Pellegrini, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Srna, Romagna.

Centrocampisti: Bradaric, Cigarini, Birsa, Oliva, Barella, Padoin, Ionita, Deiola, Castro.

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Pavoletti, Despodov.

Genoa-Cagliari (sabato ore 18)

Squalificati: Ionita

CHIEVOVERONA

Chievo-Sampdoria (domenica ore 12.30)

Squalificati: N.Rigoni.

EMPOLI

Empoli-Torino (domenica ore 15)

Squalificati: -

FIORENTINA

Parma-Fiorentina (domenica ore 15)

Squalificati: Veretout

FROSINONE

Milan-Frosinone (domenica ore 18)

Squalificati:

GENOA

Genoa-Cagliari (sabato ore 18)

Squalificati: Romero.

INTER

Mattinata di lavoro per la squadra che a due giorni dalla sfida contro il Napoli, ha aperto la seduta odierna direttamente in campo dopo una sessione in sala video. Riscaldamento con esercizi di stretching e movimenti a corpo libero in apertura, quindi andature, torello, esercitazioni di possesso palla e lavoro tecnico-tattico in chiusura.

Napoli-Inter (domenica ore 20.30)

Squalificati:

JUVENTUS

Juventus-Atalanta (domenica ore 20.30)

Squalificati:

LAZIO

Lazio-Bologna (domenica ore 20.30)

Squalificati: Radu

MILAN

Milan-Frosinone (domenica ore 18)

Squalificati: Paquetà (2)

NAPOLI

La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio. Successivamente torello e lavoro tecnico tattico a tutto campo. Chiusura con partitina con le sponde. Insigne si è allenato col gruppo. Differenziato per Ounas.

Napoli-Inter (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

PARMA

Parma-Fiorentina (domenica ore 15)

Squalificati: Bruno Alves, L.Rigoni.

ROMA

La seduta di oggi ha avuto inizio in sala video attorno alle 11:00 per poi proseguire con il riscaldamento, un lavoro sulla rapidità e un lavoro tecnico/tattico. Lorenzo Pellegrini ha svolto lavoro individuale per la parte atletica, aggiungendosi al gruppo verso la fine della sessione. Kostas Manolas si è fermato ed ha dovuto abbandonare l'allenamento per una distorsione alla caviglia (vocegiallorossa.it).

Sassuolo-Roma (sabato ore 20.30)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Riscaldamento tecnico, esercitazioni tattiche, sviluppo delle palle inattive. Questa la scaletta del penultimo allenamento svolto questa mattina dalla Sampdoria in vista della gara di domenica al “Bentegodi” con il ChievoVerona. Grégoire Defrel e Júnior Tavares sono rientrati in gruppo, mentre Joachim Andersen è stato sottoposto a un intenso lavoro aerobico personalizzato sul campo. Terapie, fisioterapie e una seduta specifica in piscina per Nicola Murru.

Chievo-Sampdoria (domenica ore 12.30)

Squalificati: Colley

SASSUOLO

Sassuolo-Roma (sabato ore 20.30)

Squalificati: Bourabia.

SPAL

Udinese-SPAL (sabato ore 15)

Squalificati: -

TORINO

Empoli-Torino (domenica ore 15)

Squalificati:

UDINESE