Serie A, oggi assemblea di Lega: all'ordine del giorno l'elezione del presidente

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Antonio Vitiello

E' fissata per oggi, presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A di Milano, in Via Rosellini l'assemblea di Lega Serie A con all'ordine del giorno in particolare l'elezione del presidente. Di seguito tutti i punti all'ordine del giorno

1. Verifica dei poteri;

2. Approvazione verbale Assemblea 26 luglio 2017;

3. Determinazione compensi Commissari Straordinari LNPA;

4. Principi base e linee guida vincolanti del nuovo Statuto – Regolamento della

LNPA e relativa deliberazione;

5. Elezione del Presidente della Lega;

6. Elezione di due Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega;

7. Elezione di un Consigliere di Lega con funzione di Vice Presidente;

8. Elezione di nove Consiglieri di Lega;

9. Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega, dei due

componenti effettivi e dei due componenti supplenti;

10. Comunicazioni del Commissario.