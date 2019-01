© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo le due gare di ieri pomeriggio, quest'oggi sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla ventesima giornata del campionato. Sono otto i calciatori squalificati per un turno: Acerbi, Edimilson, Bani, Biraghi, Cionek, Kiyine, Ramirez, Sensi. Ammenda di cinquemila euro e diffida per il tecnico del Sassuolo, De Zerbi.