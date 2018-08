Serie A, reclamo di Altroconsumo verso Dazn e Sky

Kevin Strootman è atterrato da poco a Marsiglia e nelle prossime ore, dopo le visite mediche, firmerà il nuovo contratto con l'OM. L'oramai ex Roma, secondo L'Equipe, è costato al club transalpino 25 milioni di euro ai quali potrebbero aggiungersene altri 5 di bonus. L'olandese invece...

Roma, 25 milioni più bonus per Strootman. Firma quinquennale con l'OM

Le pagelle di Zajc: la nota positiva nella serata no dell'Empoli

Inter, Politano: "Non possiamo pareggiare così: basta blackout"

Le pagelle di Pavoletti: doppietta e super gara. Pari beffa per il Cagliari

Udinese, Mandragora rischia la prova tv: espressioni blasfeme in campo

Le pagelle di Belotti: il primo acuto del Gallo. Un gol per la rinascita

Le pagelle di Iago Falque: ancora decisivo. Per Cairo non si tocca

Buffon: "Al PSG con semplicità. Mbappé? Incredulo nel giocare con me"

Sassuolo, offerta del Charleroi per Marcello Trotta

Juve scatenata, si pensa a un nuovo stadio per U23 e squadra femminile

Empoli, Capezzi: "Abbiamo palleggiato in faccia al Genoa per 90 minuti"

Roma, 25 milioni più bonus per Strootman. Firma quinquennale con l'OM

Roma-Atalanta, formazioni ufficiali: Pastore nel tridente. Papu Gomez out

Roma, Pellegrini: "Dispiace per Strootman, resterà sempre un amico"

Gervinho, l’intermediario: “Parma squadra ideale, come a casa”

⚽️ #Calcio 📺 #DirittiTv - Come promesso, dopo un altro weekend di disservizi e proteste dei #tifosi , oggi il nostro reclamo a @SkySport e @DAZN_IT , e segnalazione ad @antitrust_it . Antitrust intervenga per tutelare i #consumatori 👉🏻 https://t.co/rPHhifFV5J #SerieA #SerieATIM pic.twitter.com/3sj15XQjfO

Da due mesi l’organizzazione sta seguendo da vicino la vicenda del doppio abbonamento che i consumatori hanno dovuto sottoscrivere per accedere all’intera offerta televisiva del calcio italiano. Altroconsumo ha chiesto alla Lega Calcio di evitare lo spacchettamento e alle società di scongiurare il doppio abbonamento che ha comportato un esborso economico per i tifosi, adesso anche beffati dai disservizi.

Pessima la qualità nella trasmissione delle partite di serie A Lazio-Napoli, Sassuolo-Inter, Napoli-Milan, SPAL-Parma fruite su Dazn e Juve-Lazio su Sky in 4K - secondo quanto denunciato dai consumatori: pixel al posto dei giocatori, blocco del segnale, difficoltà ad avviare l’applicazione, buio nei primi 20 minuti del match. Anche il 4k di Sky ha lasciato gli spettatori insoddisfatti.

'Altroconsumo' ha raccolto le segnalazioni di centinaia di consumatori - anche attraverso il proprio sito - che hanno evidenziato problematiche nella fruizione del servizio, ha inviato un reclamo alle società coinvolte (Perform Group/Dazn e Sky) e una di segnalazione a Antistrust e AGCOM. L’organizzazione chiede di approfondire la vicenda del mercato dei diritti tv per garantire l’interesse dei consumatori, a fronte della promessa di un’evoluzione tecnologica e una maggiore concorrenza. È inaccettabile che il consumatore sia costretto a pagare di più senza avere in cambio un adeguato servizio.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy