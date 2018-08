Serie A, Samp-Fiorentina e Milan-Genoa: ipotesi recupero lampo

© foto di Federico Gaetano

Secondo La Gazzetta dello Sport, già oggi la Lega si confronterà con le quattro squadre coinvolte (Milan, Genoa, Sampdoria, Fiorentina) per spingere la soluzione del recupero lampo. L'ipotesi sarebbe quella di disputare subito queste due sfide, inserendole in agenda la prossima settimana: martedì Milan-Genoa e mercoledì Sampdoria-Fiorentina. Una soluzione per salvaguardare l'avvio del campionato senza sfalsare o spingere troppo in là l'impegno prefissato. Qualora non si trovasse l'accordo di tutte e quattro le società, la prima data libera per Milan-Genoa correrebbe fino ad ottobre inoltrato visti gli impegni in Europa League del Diavolo, mentre per Sampdoria-Fiorentina basterebbe il primo mercoledì di coppa di settembre, con fischio d'inizio alle 17.30 per non sovrapporsi con la finestra UEFA.