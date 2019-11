Tifosi preoccupati, in top Europa solo Paderborn ha fatto peggio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 1 NOV - Tra la vecchia e nuova stagione la Sampdoria non vince in trasferta da nove partite (2 pareggi e 7 sconfitte): la sfida di lunedì sera a Ferrara con la Spal deve servire alla squadra di Claudio Ranieri per sfatare anche questo tabù. La Samp cerca una svolta dopo il pareggio col Lecce che ha fatto arrabbiare tantissimo i tifosi doriani che hanno fischiato sonoramente la squadra. Nonostante tutto, saranno in duecento a seguire la squadra nella delicata trasferta. Un attestato importante anche se le preoccupazioni sono altissime perché i cinque punti conquistati finora sono il peggior risultato nei cinque principali campionati europei dopo il Paderborn che ne ha solo 4 in Bundesliga. A Ferrara Ranieri proverà nuovi cambiamenti rispetto alla gara casalinga con il Lecce: Ramirez tornerà dal primo minuto sulla trequarti con Gabbiadini che giocherà in appoggio a Quagliarella.