Serie A, Sampdoria in campo con la maglia storica

Per ricordare i 120 anni della Sampierdarenese

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 8 MAR - Domenica la Sampdoria giocherà con una maglia speciale nella sfida fondamentale contro l'Atalanta per la corsa europea in programma alle 15 al Ferraris. Si tratta di una casacca celebrativa ideata per festeggiare i 120 anni della Società ginnastica Sampierdarenese. Il 12 agosto 1946 nacque la Sampdoria dalla fusione proprio di Sampierdarenese e Andrea Doria. Sarà una maglia bianca con fascia rossonera, pantaloncini e calzettoni neri. Se 100 esemplari saranno destinati alla vendita - già domenica nello store dello stadio, al Sampdoria Point e online nei giorni successivi -, gli altri saranno messi all'asta nelle prossime settimane per un nuovo progetto benefico in favore dell'Istituto 'Gaslini'.