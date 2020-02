vedi letture

Serie A: super sfida con l'Inter, la Lazio sogna. Tutte le quote

Domenica all'Olimpico il big match, Roma rischia a Bergamo

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Sull'onda dell'entusiasmo e dei risultati, la Lazio va a caccia del colpo in casa con l'Inter. Domenica all'Olimpico va in scena il match clou della 24/a giornata della Serie A e con la classifica sempre più corta in vetta, quella tra Inzaghi e Conte è una gara che mette in palio punti scudetto. I nerazzurri devono riscattare il passo falso in Coppa Italia con il Napoli e cercano la vittoria in trasferta per far sentire ancora più pressione alla Juventus. Che domenica ospita il Brescia di Balotelli. Mentre l'anticipo di domani a Bergamo tra Atalanta e Roma è uno spareggio per l'Europa che conta. Secondo gli analisti di Planetwin365 la Lazio ha i favori del pronostico (2,41) anche se l'Inter insegue a 2,97. Puntano sui biancocelesti anche i tifosi che tendono a confermare il verdetto dei quotisti di Planetwin365: il 40% si schiera per Inzaghi, mentre il 32% crede nella vittoria nerazzurra. Il pareggio, quotato 3,35, convince il 28% dei supporter. Secondo gli analisti, lo scontro entrerà subito nel vivo con una rete attesa nei primi 15 minuti di gioco (2,85) a favore della Lazio (1,84) firmata da Immobile, primo marcatore dell'incontro (5,00). Per la Juve missione agevole con il Brescia (1,17 la vittoria bianconera contro l'improbabile successo dei lombardi a 17.60). Occhi puntati anche al match di sabato tra Atalanta (1,87) e Roma (3,85): la squadra di Gasperini al momento occupa la quarta posizione, una zona importante e ambita dai giallorossi in cerca della Champions e di una vittoria che manca dal 19 gennaio. (ANSA).