Serie B, il punto sulla 21^ giornata - Cade il Palermo, Crotone corsaro

Serie B che, nella parti alte della classifica, ha vissuto una giornata poco esaltante. La caduta più sonora è di sicuro quella della capolista Palermo, fermata allo stadio Giovanni Zinni da una super Cremonese che si impone 2-0 con le reti di Arini e Migliore.

Occasione sfumata, però, per il Brescia che ha avuto l'opportunità di agganciare la vetta della classifica. Al Rigamonti è vera e propria goleada, con un 4-4 pirotecnico contro lo Spezia, che ha visto ancora Alfredo Donnarumma protagonista con una tripletta.

Vittoria corsara, invece, per il Lecce che si impone all'Arechi di Salerno per 2-1. Tre punti che consentono ai pugliesi di avvicinare il Brescia ed agganciare il terzo posto. A non trovare vittoria, invece, è il Pescara di Pillon che impatta 0-0 contro un solido Livorno.

Situazione stanziante nelle parti alte, della quale approfitta il Perugia che si impone con un sonoro 3-0 ad Ascoli, e grazie al quale si tiene nella zona play off.

Nelle parti basse della classifica non ne viene fuori il Padova sconfitto per 2-1 da un Venezia vittorioso nel finale grazie alla rete al 93' di Di Mariano. Successo importante, invece, per il Crotone che nello scontro diretto contro il Foggia trova tre punti fondamentali grazie alle reti di Rohden e Zanellato.

Chiuderà il turno il posticipo di stasera tra il Verona, pronto a scavalcare Cittadella e Benevento, ed il Cosenza in cerca di punti salvezza.