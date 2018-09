Serie B, il punto sulla 3^ giornata: il Verona ritrova Pazzini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serie B è sempre pronta a regalare sorprese, anche quando i nastri di partenza sono ancora così vicini. A Venezia una gran partita del Benevento ha aperto la terza giornata del campionato cadetto, con i campani corsari al Penzo: protagonista Bandinelli, autore di una doppietta, e tre punti in cascina per i ragazzi di Bucchi.

Per una vittoria esterna, poi, ne arrivano due casalinghe: gran prova di Ascoli e Cittadella sabato pomeriggio, con Iori (autore di una doppietta) ed Ardemagni che stendono Lecce e Cosenza. Clima infuocato, invece, tra Brescia e Pescara che solo nel finale accendono gli animi (gol all’82’ ed all’89’) ma che dopo la fiammata si fermano sull’1-1.

Il sabato cadetto si chiude con un’altra vittoria casalinga che arriva direttamente da Cremona: Terranova (solito rigorista cecchino) e Brighenti stendono uno Spezia che esce con le ossa rotte dal Giovanni Zini.

Domenica di fuoco, invece, quella del campionato cadetto, che prosegue sulla scia delle vittorie tra le mura amiche: il Verona di Fabio Grosso si conferma candidata per la promozione finale, e stende in maniera netta un Carpi che appare seriamente in difficoltà: 4-1 travolgente con Pazzini protagonista ed autore di una tripletta. Travolgente allo stesso modo anche la Salernitana, che schiaccia un Padova messo al tappeto soprattutto nella ripresa.

Chiude la giornata di domenica il derby del sud tra Foggia e Palermo: clima infiammato al Pino Zaccheria, e sono i siciliani ad avere la meglio. Kragl illude il pubblico di casa con il vantaggio nel primo tempo, ma Salvi e Trajkovski ribaltano la sfida nella ripresa e portano i tre punti in cascina per i rosanero.

Chiuderà oggi la sfida tra Livorno e Crotone, con i Toscani alla ricerca dei primi punti in campionato ed i calabresi pronti ad inseguire le prime della classe.