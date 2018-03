Serie B, la presentazione della 33^ giornata - Balla la vetta della classifica

La presentazione

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La Serie B non si ferma. Dopo aver tenuto compagnia ai milioni di tifosi italiani durante la sosta per le nazionali ed il conseguente stop della Serie A, il campionato cadetto torna per il turno infrasettimanale. Ben otto gli incontro che si giocheranno in contemporanea questa sera, mentre due i posticipi del friday night.

Sfida al vertice tra Frosinone e Venezia: i ciociari vivono un momento complicato, con due punti nelle ultime tre partite ed una dura contestazione da parte dei tifosi nell’ultimo match pareggiato a Terni contro la Ternana; di contro, la squadra di Inzaghi ha collazionato una sola sconfitta delle ultime nove partite, vincendone addirittura sei. Altro scontro interessante è quello tra Empoli e Salernitana, con i toscani che vengono da tre vittorie consecutive e proveranno a continuare la striscia positiva, di fronte i campani che sono in cerca di punti per agganciare la zona play off.

Impegno ostico anche per il Palermo: i rosanero si troveranno di fronte un Entella in gran spolvero, in striscia positiva da due partite e pronta a portare a casa altri punti per allontanarsi dalla zona rossa. Per i rosanero sfida ostica, dunque, anche se l’ultima vittoria contro il Carpi ha dato grande entusiasmo ai ragazzi di Tedino. Per rimanere, poi, nelle parti alte della classifica, il Parma farà visita all’Avellino. I lupi irpini stanno sgomitando per tenere lontane le avversarie, ma la vittoria manca da quattro partite e la sfida del Partenio sarà un banco di prova importante.

Anche Cittadella e Spezia si giocheranno tre punti importanti: i padroni di casa dovranno confermare il proprio quinto posto in piena zona play off, mentre i liguri sono alla disperata ricerca di vittoria che manca da cinque partite, proprio nella speranza di rimettersi in carreggiata.

Il Foggia si è portato lontano dalla zona bassa della classifica, la Pro Vercelli no: tre punti in palio estremamente importanti per sancire un passo considerevole verso la salvezza. Anche per Brescia e Pescara il discorso è lo stesso: al Rigamonti gli abruzzesi hanno bisogno assoluto di punti per una vittoria che manca da ben sette partite.

Il Friday night vedrà protagoniste alle 19 Novara e Cesena: l’ultima sconfitta a Salerno per i ragazzi di Di Carlo è stato una brutta prestazione da dimenticare in fretta, mentre i bianconeri proveranno a mettere in cascina punti dopo il pareggio casalingo contro il Perugia. La giornata si chiuderà con Perugia-Cremonese: gli umbri corrono per un posto in Serie A, ed il ruolino di marcia di sette risultati utili consecutivi fa ben sperare; di fronte la Cremonese, reduce dalla sconfitta casalinga patita per mano dell’Entella.