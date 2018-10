Serie C, Cuneo vittorioso contro il Pro Piacenza. Decide Bobb

Fonte: TuttoC.com

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Si è chiusa l'ultima gara odierna in Serie C: alle 20:30 scendevano infatti in campo Pro Piacenza e Cuneo. Hanno vinto i piemontesi 1-0 in trasferta. Decisivo un gol di Bobb al 64'. Il match-winner era entrato in campo ad inizia ripresa. Per gli ospiti anche un rigore sbagliato al 74' da Bobb che calcia il penalty sul palo.