Presidente in visita all'Albinoleffe, al lavoro su nuovo stadio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Ieri si è raggiunta una prima tappa che ha dato il via ufficiale a una nuova stagione e non solo 'sul campo'. Oggi si prosegue nel confronto sul territorio con i club di Lega Pro sui temi della programmazione, della sostenibilità e delle infrastrutture. Da questi tre elementi passa il futuro del calcio ma soprattutto la valorizzazione e la crescita dei giovani giocatori". Così il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, che ha fatto visita all'Albinoleffe, in ritiro in Val Brembana, incontrando il presidente, Gianfranco Andreoletti, e la squadra. Il presidente bluceleste ritiene la visita di Ghirelli "fondamentale perché dà al territorio e al nostro progetto, che abbina la realizzazione del futuro stadio a quella dell'edificio a servizio del centro sportivo, una valenza nazionale". Andreoletti si è detto anche "grande sostenitore del progetto giovani. Mi auguro che il minutaggio che andremo a registrare il prossimo anno sia in linea con le aspettative e con le recenti modifiche regolamentari".