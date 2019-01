Consiglio Figc delega Gravina per avviare l'iter

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha chiesto e ottenuto dal consiglio federale la delega per avviare l'iter di esclusione (ex art.16 delle Noif) di Matera e Pro Piacenza dal campionato di serie C. Nella riunione odierna, è stato inoltre approvata (con decorrenza dal 1 febbraio) la modifica dell'articolo 8 del codice di giustizia sportiva, con l'introduzione in casi particolarmente gravi o di recidiva della sanzione della retrocessione, dell'esclusione dal campionato o della non assegnazione del titolo di ammissione al campionato per il mancato pagamento delle ammende e di somme decise dai collegi arbitrali.