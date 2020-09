Serie D: prima giornata, disputato oltre 80% gare

Sibilia: "Dato incoraggiante, LND al lavoro per ridurre disagi"

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Sessantanove partite giocate, 14 rinviate (e tutte già riprogrammate), sono il bilancio della prima giornata della serie D, campionato d'Italia. Una partenza che - fa sapere la Lega Dilettanti - consente di guardare ai prossimi turni con un certo ottimismo. Il rinvio delle gare, infatti, si è reso necessario per il mancato arrivo, nei casi specifici, dell'esito dei test ai quali sono stati sottoposti i gruppi-squadra di ogni club del massimo campionato della LND. "Pensare di non fare i conti con il virus era oggettivamente impossibile - ha commentato il presidente di Lnd, Cosimo Sibilia - ma credo che il primo risultato ottenuto sia incoraggiante: proseguiamo con la necessaria cautela e con le dovute accortezze. Allo stesso tempo mi auguro che il pubblico possa tornare al più presto sugli spalti dei nostri campi, anche per portare un sollievo economico alle società per i sacrifici che stanno affrontando". (ANSA).