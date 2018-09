Sette anni fa la Juve inaugurava lo Stadium. La UEFA lo celebra su Twitter

La Serie B verso il ritorno a ventidue squadre. “Si possono fare delle previsioni, perché per affermare le cose con certezza servirebbe la palla di vetro, ma secondo me - dice a TuttoMercatoWeb l’avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo - ci sono tutte le condizioni...

Favilli: "Buon compleanno Genoa! Fiero di far parte di questo club"

Italia-Polonia, un dato eloquente: primo tiro in porta degli azzurri al 73'

Ponciroli: "Insigne un fantasma, non andiamo lontano"

Francobollo Italia per i 125 anni del Genoa

Torino, granata in azzurro: Belotti dà la scossa, panchina per Sirigu

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Mura su La Repubblica: "Un'Italia che non può rinunciare a Chiesa"

Napoli, Ghoulam rientra in gruppo: può essere convocato per la Juve

Troppi infortuni? Nasce l'algoritmo in grado di prevederli

Juve, piano di preparazione ad hoc per CR7: da gennaio sarà al top

Juve, Allegri vara il turnover in difesa: De Sciglio verso l'esordio

Festeggiamo i 7⃣ anni di #Stadium con 7⃣ perle bianconere in #ChampionsLeague : qual è il tuo gol preferito❓ #UCL #Juventus pic.twitter.com/gk4IWNdeLL

Sette anni di Stadium: l'8 settembre 2011, in amichevole contro il Notts County, la Juventus inaugurava la sua nuova casa. Celebrata oggi dalla Uefa via Twitter .

