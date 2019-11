Sfida a distanza tra Juve e Inter. Tutte le quote

Bianconeri ospitano il Sassuolo, per i nerazzurri c'è la Spal

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Sfida a distanza tra Juventus e Inter per la testa del campionato: la Juventus ospita il Sassuolo, l'Inter la Spal. Un solo punto divide le due formazioni. L'equilibrio si riflette anche nelle quote degli analisti di Planetwin365: a 1,23 il segno 1 a Torino, 1,25 a Milano. Nessun dubbio nemmeno tra i tifosi: il 77% risponde Juve al sondaggio Planetwin365, con un temerario 7% che crede nel colpaccio del Sassuolo (la cui vittoria si gioca a 12,70). Stesso discorso per Inter-Spal, dove il 76% da fiducia ai nerazzurri, contro un 7% che punta sul colpaccio degli estensi (quota 13,75). Per la gara di Torino la lavagna di Planetwin365 prevede un match ricco di reti (Over 2,5 a 1,45). Sul primo marcatore, sfida Ronaldo (3,75) Dybala (4,25).L'Inter, vincendo contro la Spal raggiungerebbe un traguardo storico: mai nella sua storia ha vinto 12 volte nelle prime 14 giornate di Serie A. L'attacco ferrarese è il meno proficuo di questa stagione:il gol di entrambe le formazioni è altamente improbabile (quota 2,00). L'ultima volta che la Spal ha segnato più di una rete contro l'Inter in Serie A risale al 1962 (3-2 Inter, un risultato che pagherebbe 29,87 volte la posta). Dalle previsioni dei quotisti, il primo gol del match sarà di Lukaku (3,85) o di Martinez (4,25). (ANSA).