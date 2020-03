Sfida col Milan rinviata. E la Juve destina il cibo già preparato alle persone più bisognose

Lodevole iniziativa della Juventus comunicata questa mattina dal club bianconero tramite il suo sito ufficiale. "Tre tonnellate - si legge -. A tanto ammonta la quantità di cibo che, in occasione di Juventus-Milan, inizialmente prevista per ieri sera, sarebbe stato messo in vendita nei bar e nei punti di ristoro dell’Allianz Stadium, oltre a quello destinato, inizialmente, a oltre 4000 persone all’interno dei Premium Club. Pasti destinati al consumo, che per fortuna non andranno sprecati. Juventus ha deciso infatti di preparare comunque queste derrate alimentari, appositamente per donarle alle persone più bisognose, e lo ha fatto anche grazie all’aiuto di quattro associazioni di Torino, che si sono occupate, fra ieri e questa mattina, della raccolta e della distribuzione del cibo: Banco Alimentare, SERMIG, Comunità di Sant’Egidio e Fondazione Specchio dei Tempi.