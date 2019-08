Sfida fra vecchie glorie Bologna-Real

Match a ottobre, fratello di Bernabeu uno dei padri dei rossoblù

(ANSA) - BOLOGNA, 3 AGO - Se Santiago Bernabeu è la storia del Real Madrid, suo fratello Antonio, è stato uno dei padri fondatori del Bologna: nel suo nome, il 9 ottobre, nell'ambito dei festeggiamenti dei 110 anni della società rossoblù, si giocherà al Dall'Ara una partita fra le vecchie glorie del Bologna e quelle del Real. Antonio Bernabeu, studente al Collegio di Spagna di Bologna, fu uno dei fondatori e dei primi giocatori rossoblù, tra il 1909 e il 1912. Quando, dopo la laurea, tornò a Madrid, non dimenticò mai i bei tempi della giovinezza bolognese, come scriverà tanti anni dopo in una commovente lettera al club. La sfida sarà così nel suo nome: da una parte i giocatori che hanno fatto la storia del Bologna, dall'altra le 'Leyendas' del Real.