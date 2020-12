Sfida tra i fratelli Inzaghi in Serie A: favorita la Lazio, tutte le quote

In Udinese-Crotone. pronostico tutto per i friulani

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - La sfida tra i fratelli allenatori è uno dei due anticipi della 12ma di campionato in programma domani; domani sera si affrontano infatti il Benevento di Filippo Inzaghi e la Lazio di Simone. Nell'altro anticipo, in campo Udinese e Crotone. Nella sfida familiare, Pippo alla guida della neo promossa Benevento, nelle ultime due gare di campionato, contro Parma e Sassuolo, ha portato a casa solo un punto senza mai segnare; Simone con i biancocelesti, al contrario delle gare in casa dove ha subito due ko di fila con Udinese e Verona, in trasferta vanta una striscia di 6 risultati utili di seguito. Il confronto tra i fratelli vede avanti Simone che dovrebbe prevalere anche questa volta, almeno a guardare le quote degli esperti di Sisal Matchpoint, che favoriscono la Lazio a 1.70, si sale a 5.00 per il successo dei campani, il pareggio vale 3.80. Anche gli scommettitori puntano sul ritorno alla vittoria dei capitolini, il 90% ha infatti puntato sul segno 2 nel match. In campo anche Udinese-Crotone: i friulani sono in un buon momento di forma grazie a 3 vittorie consecutive e il 10/mo posto in classifica che li tiene a debita distanza dalla zona retrocessione e partono nettamente favoriti anche in questa sfida, a 1.62. Occhio però ai calabresi che, rinfrancati dalla prima vittoria in campionato arrivata nella scorsa giornata con l'altra neo promossa Spezia, potrebbero riuscire nel blitz alla Dacia Arena, proposto a 5.50. Il pari si gioca a 4.00. D'accordo con il pronostico gli scommettitori, l'85% ha puntato sulla vittoria dei bianconeri. La squadra di Stroppa ha subito ben 25 reti fin qui, molto probabile che i bianconeri facciano centro, il goal dei padroni di casa è infatti a 1.11. (ANSA).