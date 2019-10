© foto di Image Sport

Ad Ibrox è andato scena un momento a suo modo storico. E' terminata la gara amichevole tra le leggende dei Glasgow Rangers e il Liverpool. Il trait-d'union tra le due squadre è senza dubbio Steven Gerrard, ora allenatore dei Gers ma per una vita numero 8 dei Reds. Steve G ha giocato per tutte e due le squadre, oggi ma non è certamente passato inosservato il momento in cui è entrato in campo con la maglia degli scozzesi. Per sfidare il suo Liverpool...