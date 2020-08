Sfogo Conte, Pecci: "Parole difficili da comprendere e da accettare per la società"

Eraldo Pecci, ex calciatore, ha commentato così lo sfogo di ieri di Antonio Conte nel corso della ‘Domenica Sportiva’ in onda su Rai Due: “Sono parole di difficile comprensione, è difficile per una società accettarle quindi nei prossimi giorni si dovranno confrontare. Gli capita spesso di fare sfoghi di questo tipo. Alla fine il distacco dalla Juve non è di un punto perché i bianconeri nel finale hanno mollato”.