Sfogo Conte, Rossi: "Ragioni difficili da comprendere. Forse vuole stimolare qualcuno"

vedi letture

Paolo Rossi, ex attaccante, è intervenuto oggi ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’ in onda su Rai Due: “Genoa e Lecce? Le motivazioni nel calcio sono fondamentali, soprattutto per chi si deve salvare. Chiaro che di fronte avevano Verona e Parma che erano squadre demotivate, anche se i crociati hanno fatto la loro partita”.

Sulla Fiorentina: “Ha fatto un buon finale di campionato, ha avuto qualche problema ma resta una buona squadra. I giocatori che dovevano dare qualcosa in più lo hanno dato, credo che sia un campionato in sintonia con le attese. Commisso ha detto che vuole stare nella parte sinistra della classifica e probabilmente ci saranno investimenti in questo senso”.

Campionato falsato? “Inevitabilmente, la pandemia e il lungo stop ci hanno scombussolati perché nessuno si aspettava una cosa di questo genere. Poi senza pubblico non c’è l’atmosfera, l’emozione che c’era prima. Non a caso le partite che abbiamo visto ultimamente sembrano abbastanza falsate, si sono perse quelle sensazioni che avevamo prima”.

Su Conte: “Non sono tanto comprensibili le ragioni di questa uscita, soprattutto dopo una buona stagione, Non mi sembravano ci fossero le premesse per un’uscita del genere. Forse vuole raggiungere qualche risultato, stimolare qualcuno. Ci sono cose che noi non sappiamo, ma l’Inter forse è il club che si è avvicinato di più alla Juventus, quindi sono parole difficili da comprendere”.