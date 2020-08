Sfogo Conte, Tardelli: "Se fa certe dichiarazioni difficilmente vuole restare all'Inter"

Marco Tardelli, ex calciatore, ha commentato così lo sfogo di ieri di Antonio Conte nel corso della ‘Domenica Sportiva’ in onda su Rai Due: “Ha detto di fatto che non si è sentito protetto dalla società, forse anche da Marotta che lo aveva voluto. Lui è così, deve sempre avercela con qualcuno. Se vuole tornare alla Juventus? Non lo so, ma se fa una dichiarazione così difficilmente vuole rimanere all’Inter”.