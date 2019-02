Intervistato da Radio Kiss Kiss, l'ex giocatore dell'Inter Ciriaco Sforza ha ricordato il suo trascorso in Italia e parlato della situazione attuale della società nerazzurra: "In Italia ho giocato un anno e mezzo all'Inter, quella stagione perdemmo una finale di Coppa Uefa con lo Schalke 04 ai rigori. L'Inter è una società grande e credo che in futuro tornerà a grandi livelli". Infine, un'opinione anche sul match di Europa League in programma tra Zurigo e Napoli: "A livello europeo le squadre svizzere hanno un problema: i ritmi alti. Quando giocano contro grandi club europei che decidono di alzare i ritmi di gioco vanno in difficoltà".