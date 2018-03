Sghedoni: "Modena? L'interesse c'è, ma servono altri soci"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Romano Sghedoni esce allo scoperto a riguardo del progetto, che vedrebbe coinvolto anche Romano Amadei, per la rinascita del Modena calcio fallito in questa stagione: “Un interesse c'è, ma siamo ancora lontani perché mancano dei soci per arrivare al capitale necessario per partire e seguire i miei programmi. Se non si trovano queste risorse è difficile andare avanti. Credo che serva una cifra doppia rispetto a quella annunciata dal gruppo guidato da Samorì, altrimenti non si combina niente. - spiega Sghedoni ai microfoni di Modena City Radio - Amadei? Sarebbe pronto a ripartire con il nuovo Modena, ma credo che la pensi come me a proposito del capitale”.