Sghedoni sul Modena: "Investiremo per essere competitivi fin da subito"

Il patron di Kerakoll Romano Sghedoni ha parlato del progetto di rinascita del Modena che lo vede al fianco di Romano Amadei: “Stiamo mettendo a punto le ultime cose e definendo gli ultimi dettagli, non credo che ci uniremo a nessuno perché poi quando si è tanti è più difficile gestire le cose. - spiega Sghedoni a Modena Radio City - Non pensiamo a cifre simili a quelle di Samorì, non siamo intenzionati a fare centri sportivo, ma ci concentreremo solo sul Modena mettendo a disposizione una cifra che sarà più che sufficiente a competere nel campionato in cui la squadra si iscriverà”.