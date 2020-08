Shakhtar Donetsk, allenamento in due gruppi in vista della sfida con l'Inter

A pochi giorni dalla semifinale di Europa League contro l'Inter, lo Shakhtar Donetsk si è allenato presso il centro sportivo Ludwig-Wolker-Anlage. Gli ucraini non hanno giocatori infortunati e "tutti si stanno preparando per la semifinale - si legge nel report -. I calciatori che hanno partecipato alla partita contro il Basilea hanno lavorato per 45 minuti prima di iniziare una seduta di recupero, con il resto dei giocatori che si esercitavano in partite a campo ridotto. L'intera sessione è durata 75 minuti".