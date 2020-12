Shakhtar Donetsk-Real Madrid 1-0 al 67': Dentinho-gol e ora l'Inter rischia pure l'Europa League

vedi letture

Clamoroso a Kiev, Shakhtar in vantaggio sul Real Madrid al 57' grazie a una rete di Dentinho. Da un calcio d'angolo in favore del Real Madrid al gol dello Shakhtar: contropiede fulminante degli ucraini, con Dentinho che si ritrova il pallone tra i piedi dopo l'ennesimo pasticcio di Mendy e, a tu per tu con Courtois, non può sbagliare. In questo momento il girone B dice: Borussia Monchengladbach 8, Shakhtar 7, Real Madrid 7, Inter 2. La squadra di Antonio Conte se la vedrà questa in casa della capolista attuale del raggruppamento.